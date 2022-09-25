اليوم السابع
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الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:53 م
أكرم القصاص
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التشيك: فوز حزب "آنو" والائتلاف الحاكم في الانتخابات البلدية الأخيرة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:00 م
التشيك: فوز حزب "آنو" والائتلاف الحاكم في الانتخابات البلدية الأخيرة التشيك - أرشيفية
أ ش أ

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حقق حزب "آنو"- مكاسب كبيرة في المدن الإقليمية الكبرى ضمن النتائج النهائية للانتخابات البلدية التشيكية التي جرت في البلاد مؤخرًا، فيما حافظ الائتلاف الحاكم على هيمنته في العاصمة براغ ومدينة برنو

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد أن الأحزاب الحاكمة في براغ حظت بأغلبية مريحة ومن المتوقع أن تبدأ في المحادثات بشأن تشكيل ائتلاف قريبًا. 


كما أوضح الراديو أن حزب "آنو" قد فاز في ثماني بلدات إقليمية، فيما فازت الأحزاب الحاكمة في 5 بلدات، من إجمالي 13 بلدة، كما أعرب زعيم ائتلاف "سبولو" أو "معا"، الذي من المحتمل أن يكون عمد براغ المستقبلي، عن استعداده لعقد محادثات مع حزب "القارصنة".


التشيك

انتخابات التشيك

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