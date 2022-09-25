التخطيط: تنظيم جناح المياه فى COP 27 وتقديم مبادرة للعمل على التكيف مع المياه والصمود

كتبت أسماء أمين

تولي مصر أهمية كبيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 والذي سيكون أول مؤتمر للأمم المتحدة حول المياه منذ عام 1977، وكانت مصر في مقدمة الدول التي أطلقت البيان عبر الإقليمي بشأن المياه الذي وقعته 168 دولة و 11 منظمة في عام 2021 ليعكس الأولويات العالمية تجاه عقد الأمم المتحدة للمياه، بالاضافة إلى إدراج مصر أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية لعام 2021 و 2022 ضمن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المياه لعام 2023، كما تنظم مصر الجزء رفيع المستوى من أسبوع القاهرة للمياه 2022 في الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر 2022 لمواصلة "حوارات السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" استنادًا إلى "استنتاجات القاهرة لعام 2021" لتقديم نتائج ملموسة ومبادرات مؤثرة لمؤتمر 2023.

تعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من خلال ثلاثة جوانب رئيسية هي، تنظيم جناح المياه في COP27، تقديم مبادرة "العمل على التكيف مع المياه والصمود" والتي تركز على تقليل الفاقد من المياه وتحسين إمدادات المياه، واقتراح ودعم تنفيذ السياسات والأساليب المتفق عليها بشكل متبادل للعمل التعاوني المتصل بالمياه والفوائد المشتركة له، وتعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخي لتحقيق جدول أعمال 2030، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

بالإضافة إلى إطلاق خطة عمل مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لتغطية جميع الأشخاص على الكوكب بأنظمة الإنذار المبكر التي تحمي الأشخاص من تغيرات المناخ في غضون 5 سنوات، وهي مساهمة مهمة في التكيف والقدرة على الصمود، خاصة في إفريقيا.