اعرف ضوابط حضور الإعلاميين مؤتمر شرم الشيخ وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة

كتبت منال العيسوي

حددت أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC)، بعض الضوابط والإجراءات المرتبطة بحضور المؤسسات الإعلامية، للمشاركة في التغطية الإعلامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27 / CMP17 / CMA4)، الذي سيعقد من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 في مركز تونينو لامبورجيني الدولي للمؤتمرات، بمدينة شرم الشيخ.

ورحبت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بحضور وسائل الإعلام الدولية والمحلية لمؤتمر الأطراف لتغطية المؤتمر، وأكدت ضرورة وضع التيسيرات لهم لدعم المساعدة في الحصول على أفضل تغطية، حيث إنه سيتم فتح المركز الإعلامي، بما في ذلك مركز البث الدولي (IBC) للمذيعين التلفزيونيين والإذاعيين ووكالات الأنباء الصحفية.

وأشارت الاتفاقية إلى أنه ستكون مساحات العمل في IBC محدودة، ويتم تقديمها على أساس الموافقة، وانه مازال التقديم مفتوح الآن على من يرغب تقديم الطلبات حتى الجمعة 21 أكتوبر 2022. ستتلقى جميع الطلبات إشعارًا بالبريد الإلكتروني ، وأنه سيتم إجراء التصاريح بعد الموعد النهائي، وفقًا للمساحة المتاحة في مركز الإعلام . كما سيتم إخطار جميع المتقدمين بحالة طلباتهم قبل يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022.