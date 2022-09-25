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إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات نادى تدريس جامعة بورسعيد

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:57 م
إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات نادى تدريس جامعة بورسعيد أعضاء نادى التدريس الجدد بجامعة بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات  نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة بورسعيد  اليوم الأحد أسماء الفائزين بتشكيل مجلس  إدارة النادى الجديد حيث بلغ عدد الأصوات  التى شاركت فى الانتخابات 131 صوتاً وبنسبة إجمالية بلغت 25% من إجمالى الأصوات.
 
ومن الأساتذة الفائزين: الدكتور جلال كمال سالم رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس والدكتورة ناهد عبد العظيم  عبد السلام نائب رئيس مجلس إدارة النادى والدكتور تامر السعيد  سكرتير عام النادى والدكتور محمد شعبان أميناً للصندوق.
 
وفاز بعضوية مجلس إدارة نادى اعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد كل من: الدكتور على ابو المعاطى  والدكتورة سهام شحاته  والدكتورة ياسمين سعيد والدكتورة بسمة بدر الدين حسن والدكتور حسام السيد العربى والدكتورة ميادة  عبد القادر والدكتور أمجد  إبراهيم منصور والدكتورة ياسمين  سعد حسنين عضو الهيئة المعاونة.
 
أعضاء نادي التدريس الجدد بجامعة بورسعيد
أعضاء نادى التدريس الجدد بجامعة بورسعيد

 


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