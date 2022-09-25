إطلاق فاعليات توقيع عقد إدارة المخلفات بشرم الشيخ ..صور

أطلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور محمد أسعد رئيس مجلس إدارة شركة جرين بلانت المصرية ووفد من الشركة الإماراتية شركة بيئة مصر برئاسة سالم بن محمد العويس رئيس مجلس الإدارة شركة والدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز المخلفات الصلبة ، بمناسبة توقيع عقـــــد تقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشـوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ



أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هناك 35 مشروع فى شرم الشيخ يتم تنفيذها فى وقت واحد، وخلية عمل على مدار 9 شهور، لبحث كل التفاصيل وعمل منظومة مختلفة لإدارة المخلفات الصلبة، وكان محتواها أنها منظومة صديقة للبيئة المعدات والعمال والسكان الأصليين.