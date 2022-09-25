إصابة 4 أشخاص إثر تصادم دراجتين بخاريتين فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشحاص فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين، بالحي الثالث بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقل المصابين بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام هيبر الرحمن بالحي الثالث بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة.



ونقلت سيارات الإسعاف كلا من؛ عبد الرحمن عبد النبي رزق الله 25 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالركبة اليمنى جرح بالرأس واضراب في درجه الوعي، يوسف أحمد فاروق 18 عامًا طالب، مصابًا بجروح وكدمات بالوجه، عبد الله محد صابر 13 عامًا طالب، مصابًا بجروح وكدمات بالرأس، مقيمين بمنطقة ابني بيتك بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ومحمود حماده سيد 14 عامًا، مقيم قرية ابو سليم التابعة لمركز بني سويف، مصابًا بإشتباه كسر بالقدمين، إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.







