إصابة عامل بكسر فى الفقرات وقطع ذراعه خلال العمل فى كسارة زلط بصحراوى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب عامل فى كسارة زلط داخل محجر بالطريق الصحراوى فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، ما تسبب فى قطع ذراعه وإصابته بكسور فى الفقرات، وعلى الفور تم نقله لأحد مستشفيات أسيوط لسرعة فحصه وتقديم العلاج اللازم له، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



بدأت تفاصيل الحادث، بتلقى اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة، يفيد بإصابة الشاب "محمد.ر.ع"، من محافظة أسوان عامل فى كسارة زلط بالطريق الصحراوي فى مدينة إسنا، ما أسفر عن إصابته بقطع ذراعه وإصابته بكسور فى الفقرات، وتم استدعاء رجال الإسعاف لموقع كسارة الزلط، وعلى الفور تم نقله لأحد مستشفيات أسيوط لسرعة فحصه وتقديم العلاج اللازم له، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



وفى سياق آخر شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، إصابة شاب يبلغ من العمر 27 سنة بكسر فى الرقبة وكدمات بأنحاء جسده، وذلك إثر سقوطه من قطار روسي قادم من القاهرة فى طريقه لأسوان فى المنطقة بين قرية الدير وقرية الحميدات، وتم نقل الشاب المصاب لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإستقبال مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، الشاب محمد أبو الحجاج أحمد علي من محافظة قنا باشتباه كسر فى الرقبة وسحجات، إثر سقوطه من قطار 1014 روسي متجه من القاهرة إلى أسوان بين الدير والحميدات، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

