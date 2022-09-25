إزالة مجسم العروسة بمدخل الهانوفيل لمنع التكدس المروري غرب الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

نفذ حى العجمى غرب الإسكندرية برئاسة السيد موسى، أعمال هدم مجسم العروسة الموجود بمدخل منطقة الهانوفيل وأحد معالمها، وذلك لتنفيذ خطة توسعة الطريق بها بعد قرار محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بإزالته خلال تفقده منطقة الهانوفيل منذ أيام.



وقامت معدات حى العجمى منذ قليل بإزالة مجسم العروسة الشهير وقامت بتسويته بالأرض فى لحظات تمهيدا لتطبيق خطة توسيع الميدان لتقليل الزحام والفوضى المرورية، بتلك المنطقة المزدحمة، بسيارات الأجرة الثانية والميكروباص والتوك توك، بعد أن أصبح مدخل الهانوفيل موقف عشوائى.



قال سيد موسى رئيس حى العجمي: أنه جرى عقد اجتماع مع ادارة المرور، وتقرر تعديل محاور الدخول والخروج للمنطقة، وذلك بعد تكرار الشكاوى من مدخل الهانوفيل الرئيسى لوجود تكدس وزحام مرورى شديد بالمنطقة، ونظرا للكثافة السكنية العالية بالمنطقة.



واضاف أنه بعد تفقد اللواء الوزير محمد الشريف محافظ الإسكندرية للمنطقة وبعد الدراسة الفنية والمرورية من المختصين بذلك كلف المحافظ الحى بإزالة مجسم العروسة بعد سوء حالته، واستخدامه فى أعمال منافية من المدمنين والخارجين عن القانون ونقله لمكان آخر للقضاء على الاختناق والتكدس المرورى، وقام الحى بنقل المجسم وإزالة قاعدته الخرسانية لتطوير دخل منطقة الهانوفيل.



أعمال ازاله مخلفات



صورة إزالة المجسم



