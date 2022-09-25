أسعار النفط تسجل أطول سلسة من الخسائر الأسبوعية خلال عام 2022

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية أطول سلسة من الخسائر الأسبوعية خلال عام 2022، وتصل إلى أدنى مستوياتها فى8 أشهر، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت نحو 5.7%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 7.5%.

ودفعت مخاوف الركود مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي لتسجيل أسعار النفط بالأسواق العالمية أدنى مستوى له في 8 أشهر كما يتجه لتسجيل أول انخفاض فصلي منذ عامين فى ظل وصول مؤشر الدولار لأعلى مستوى له خلال عقدين، وكذلك المخاوف حيال الطلب مع رفع أسعار الفائدة الذي يهدد بدفع اقتصادات كبيرة إلى الركود.

ونتيجة لذلك، هبطت أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ شهر يناير الماضى، مسجلة انخفاض نحو 6% فى تعاملات الجمعة ،حيث سجلت 86.15 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.74دولار للبرميل ،ويدفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاديات الكبرى للركود.

وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأحد، البدء في عمليات ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء النفطي إيذاناً بالمباشرة بالتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية لمصفى كربلاء النفطي.

وقال وزير النفط العراقية في بيان صحفى إن الطاقة التكريرية للمصفى تبلغ 140 ألف برميل باليوم، موضحا أنها ستسهم خلال الفترة القليلة المقبلة في تغطية جزء من الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد"، مشيداً بالجهد الوطني وبائتلاف الشركات الكورية وبجميع الجهات التي ساندت المشروع .