اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 1130 جنيها للجرام

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 1130 جنيها للجرام صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، استقرارا عند نفس مستوى أسعار ختام تداولات أمس السبت، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1130 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1130 جنيها.

عيار 18 يسجل 969 جنيها.

عيار 24 يسجل 1291 جنيها.

الجنيه الذهب 9040 جنيها.

 
يترقب السوق العالمي للذهب هذا الأسبوع عدد من التقارير والبيانات التي قد تؤثر في حركة المعدن الأصفر، حيث تعتبر التقارير والمؤشرات الاقتصادية بوصلة يتحرك على أساسها المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال لشراء الذهب بوصفه الملاذ الآمن.
 
وتعرض الذهب خلال تعاملات أمس السبت 24/9/2022 لهبوط بلغ قدره حوالي 12 جنيها، وجاء هذا الهبوط الطفيف في سعر الذهب بمصر مع تراجع سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1640 دولار بتراجع أكثر من 60 دولارا، بسبب القوة الكبيرة التي تلقاها الدولار في الفترة الماضية، في إطار سياسية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الهادفة للتشديد النقدي، وذلك لمواجهة التضخم الذي سجل مستويات قياسية هي الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.
 
وينتظر الذهب عدة تقارير وبيانات اقتصادية هذا الأسبوع، حيث يبدأ التداول على الذهب غداً الاثنين، بعد الأجازة الأسبوعية والتي تكون يومي السبت والأحد، ويترقب سوق الذهب يوم عداً 26 سبتمبر 2022 الإعلان عن تقرير مؤشر مديري البيانات في اليابان، ثم الإعلان عن تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا، ويختتم اليوم بخطاب رئيسة المركزي الأوروبي – منطقة اليورو.
 
 
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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