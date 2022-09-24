اليوم السابع
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"وهدان" مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة وفرت مكتبة ثقافية ودورات تدريبية.. فيديو

السبت، 24 سبتمبر 2022 09:30 ص
"وهدان" مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة وفرت مكتبة ثقافية ودورات تدريبية.. فيديو الأطفال أمام المكتبة الثقافية
الغربية محمد طارق

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مشروعات عملاقة تتم على أرض الواقع لتنقل سكان قرى الريف المصرى، نقلة حضارية كبيرة لتتحول هذه القرى إلى مدن من حيث الخدمات، حيث حولت الأحلام إلى واقع ملموس بعد الانتهاء من المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل قرية تفهنا العزب أحدى القرى التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، والتى يتم بداخلها تنفيذ مبادرة حياة كريمة كمرحلة أولى داخل المحافظة، حيث تم رصد آراء المواطنين بعد الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الخدمية.

 

وقال محمد وهدان أن المبادرة قامت بإنشاء مكتبة ثقافية تخدم أهالى مجلس قروى تفهنا العزب بالكامل، حيث يتم تصدير جيل جديد مثقف وواعى فى ظل هذا التطور الكبير بقرى الريف المصرى وتوفير كافة الخدمات التى سيتمتع بها الجميع.

 

وأضاف يتم عقد دورات تدريبية للشباب والفتيات من القرية والقرى التابعة لها لتدريبهم على أعمال الخياطة وغيرها لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير الحياة الكريمة لهم، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاق المبادرة وتوفير الحياة الكريمة فى كل شيء للمواطن داخل الريف المصرى.

 

الاطفال أمام المكتبة الثقافية
الاطفال أمام المكتبة الثقافية

المكتبة
المكتبة

محمد وهدان أحد أهالي قرية تفهنا العزب
محمد وهدان أحد أهالي قرية تفهنا العزب

 


حياة كريمة

تفهنا العزب

زفتي

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مبادرة حياة كريمة

الغربية

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