وكالة: دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية تُجري استفتاءات للانضمام إلى روسيا

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بدأت مناطق دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، اليوم السبت، اليوم الثاني من الاقتراع في استفتاءات شعبية للانضمام إلى روسيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ونقلت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني عن رئيس اللجنة الانتخابية في دونيتسك فلاديمير فيسوتسكي، أن اللجان الانتخابية المتنقلة في دونيتسك ولوجانسك بدأت تحركها في الشوارع في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، لجمع أصوات السكان المحليين.

وأشارت الوكالة نقلا عن رئيسة اللجنة الانتخابية في خيرسون، إلى أن اليوم الثاني من الانتخابات في منطقة خيرسون انطلق بخروج 198 لجنة انتخابية متنقلة في المدينة، مشيرة إلى أن اللجان مدعومة بالقوات الأمنية.

وأضافت الوكالة نقلا عن رئيسة اللجنة الانتخابية في زابوريجيا جالينا كاتيوشينكو، أن الاقتراع بدأ يومه الثاني للتصويت على انفصال منطقة زابوريجيا عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، مشيرة إلى أن 5 آلاف عضو تابعين للجنة الانتخابية بدأوا عملهم اليوم السبت لجمع أصوات السكان.

جدير بالذكر أن الاستفتاءات الشعبية للانضمام إلى روسيا انطلقت، أمس الجمعة، في دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، على أن تستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجاري، وبحسب الوكالة، تجري عملية الاقتراع عن طريق اللجان المتنقلة التي تجمع الأصوات من منازل السكان مباشرة وذلك لأسباب أمنية.