اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: تهديدات بوتين باستخدام النووي جدية وخطيرة

السبت، 24 سبتمبر 2022 04:01 م
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: تهديدات بوتين باستخدام النووي جدية وخطيرة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
أ ش أ

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حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، من تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية، واصفا إياها بتهديدات "جدية وخطيرة".

وقال بوريل في تصريحات -نقلتها النسخة الأوروبية من مجلة "بوليتيكو" ومقرها بروكسل- إن الحرب الروسية-الأوكرانية بلغت لحظات حرجة مع معاناة الجيش الروسي في الشهر السابع من عمليته العسكرية.

وأضاف بوريل: "بالطبع هي لحظة خطيرة لأن الجيش الروسي تم دفعه إلى الزاوية، ورد فعل بوتين بالتهديد باستخدام الأسلحة النووية سيئ للغاية".

وحذر بوريل من الاستهانة بتهديدات بوتين، قائلا: "عندما يقول الناس إنها ليست خدعة، يجب أن نأخذها (التهديدات) على محمل الجد".

ولفتت المجلة إلى أن روسيا تمتلك نحو 5977 رأسا نوويا، وتترتب في المركز الثاني عالميا في القوة النووية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا مركز أبحاث اتحاد العلماء الأمريكي.

 


الاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل

استخدام الأسلحة النووية

الأسلحة النووية

روسيا

اوكرانيا



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