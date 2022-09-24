وزير الخارجية الروسى: الولايات المتحدة نصبت نفسها قائدة للعالم

اتهم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف العالم الغربى بتقويض الثقة فى المنظمات الدولية، مؤكدا أن الولايات المتحدة نصبت نفسها قائدة للعالم، ودعا لافروف إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب، جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب شبكة العربية.
وأشار لافروف إلى أن العالم الأحادى القطب استعمار جديد، وأكد لافروف أن العالم ليس بحاجة إلى نظام القطب الواحد.
من ناحية أخرى، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تعمل واشنطن مع حلفائها وشركائها لفرض إجراءات اقتصادية إضافية سريعة وحازمة ضد روسيا إذا ضمت أراضي أوكرانية.
واعتبر بايدن ، في بيان له أوردته قناة " الحرة" الأمريكية اليوم السبت ، الذي سبق أن اتخذ عدة عقوبات اقتصادية ومالية ضد نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن"الاستفتاءات الروسية صورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة"، مضيفا أن واشنطن لن تعترف أبداً بضم أي أراض أوكرانية لروسيا.
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