وزير الخارجية الروسى: الولايات المتحدة نصبت نفسها قائدة للعالم

اتهم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف العالم الغربى بتقويض الثقة فى المنظمات الدولية، مؤكدا أن الولايات المتحدة نصبت نفسها قائدة للعالم، ودعا لافروف إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب، جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب شبكة العربية.

وأشار لافروف إلى أن العالم الأحادى القطب استعمار جديد، وأكد لافروف أن العالم ليس بحاجة إلى نظام القطب الواحد.