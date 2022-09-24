وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة السويس

كتب محمد صبحى

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم السبت، عددًا من المنشآت الجديدة لجامعة السويس، برفقة الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، وحضور عدد من رؤساء الجامعات ولفيف من قيادات الجامعة والوزارة.

استهل الوزير جولته التفقدية بزيارة مستشفى السويس الجامعي، الذي يُقام على مساحة 42 ألف متر، ويضم 17 عيادة خارجية، و15 غرفة عمليات (13 غرفة عمليات و2 مناظير)، و260 سريرًا للإقامة، كما يوجد 26 سريرًا للطوارئ، و22 سريرًا للغسيل الكلوي، و23 سريرًا للعناية المركزية، و25 حضانة و6 معامل تحاليل، و6 غرف تحاليل، وستمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية لخدمة المواطنين.

وتفقد الوزير الأعمال الإنشائية لمبنى مجمع المعامل المركزية لكلية العلوم، والذي يُقام على مساحة 36 ألف متر مربع، ويضم مجمع معامل بحثية ومدرجات وقاعات دراسية ومعامل أخرى ومكتبة ومكاتب إدارية وقاعة سيمنار.

كما تفقد الوزير مبنى الاختبارات الإلكترونية للاسبقية الثانية والتي تمكن جميع الكليات من إجراء امتحاناتها إلكترونيًا، حيث يضم المبنى 35 قاعة امتحانات والعديد من المكاتب الإدارية، وذلك في إطار مُتابعة الخطط التنفيذية نحو التحول الرقمي وتحقيق الشفافية وتقييم مُخرجات العملية التعليمية.

واختتم الوزير جولته بزيارة كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وتفقد سيادته المدرجات والفصول الدراسية والاستوديوهات المُزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية والكاميرات الحديثة، وكذلك تفقد المكتبة وقاعة السيمنار، للاطمئنان على استعداد الكلية لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأشاد الوزير بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتنفيذية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة، موجهًا بضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة لكافة المنشآت الجديدة طبقًا للمواصفات المُعتمدة.