وزير التجارة يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي

كتب إسلام سعيد

م. أحمد سمير: فرص كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية لاسواق دول تجمع الميركسور...و29.5% زيادة في التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي



السفير البرازيلي بالقاهرة يوجه الدعوة لوزير التجارة والصناعة لزيارة البرازيل

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار اتفاقية الميركسور، كما استعرض اللقاء مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي، وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين في عدد من المنتجات الاستراتيجية بالسوقين المصري والبرازيلي، حضر اللقاء إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن مصر والبرازيل ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاستثمار والتي تستند الى تاريخ طويل من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيراً الى اهمية مشروعات التعاون الحالي بين البلدين في مجالات صناعة وسائل النقل والاسمنت والطيران المدني والزراعة وادارة المياة.

واشار سمير الى اهمية اتفاقية الميركسور الموقعة مع دول البرازيل والارجنتين واورجواي وباراجواي في توفير المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية باسواق هذه الدول بصفة خاصة واسواق دول قارة امريكا الجنوبية بصفة عامة، مشيراً الى ان الاتفاقية تتيح النفاذ الحر لمئات البنود التصديرية المصرية لاسواق دول التجمع كما تسهم في توفير عدد من السلع الاستراتيجية بالسوق المصري باسعار تنافسية.

واوضح الوزير ان معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي نحو 2 مليار و551 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و969 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 29.5%، مشيراً الى ان اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والاسمدة.

ومن جانبه اكد أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة وذلك باعتبارها الدولة المحورية الرئيسية بالمنطقة العربية وثاني اكبر اقتصاد بالقارة الافريقية، مشيراً الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة الاستثمارات البرازيلية بالسوق المصري والاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية المتميزة بمنطقة محور قناة السويس لاسيما وان دولة البرازيل تمتلك عدد من المشروعات الصناعية الناجحة في مصر في مجالات تصنيع الاتوبيسات وصناعة الاسمنت.

واشار باتريوتا الى الدور الهام لغرفة التجارة العربية البرازيلية في تعزيز الحوار بين دوائر الاعمال بدولة البرازيل والدول العربية وترجمته لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الجانبين على حد سواء، لافتاً الى ان افتتاح مكتب اقليمي للغرفة بالقاهرة سيسهم في خدمة المصالح المشتركة لرجال الاعمال البرازيليين والمصريين ودعم التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

ووجه السفير أنطونيو باتريوتا الدعوة للمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة دولة البرازيل على رأس وفد يضم مسؤولين ورجال اعمال لبحث فرص التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية لاسيما في ظل اهتمام دوئر الاعمال البرازيلية بالسوق المصرى وكذا الفرص التصديرية الكبيرة بالسوق البرازيلي والذي يضم 200 مليون مستهلك لاسيما في قطاعات الاسمدة والمنتجات الدوائية والاجهزة الطبية والسلع الزراعية.