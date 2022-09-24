اليوم السابع
Ads
السبت، 24 سبتمبر 2022 09:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تحذر الأمريكيين من الالتحاق بصفوف المرتزقة في قوات كييف

السبت، 24 سبتمبر 2022 08:00 ص
واشنطن تحذر الأمريكيين من الالتحاق بصفوف المرتزقة في قوات كييف الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا البيت الأبيض الأمريكيين للامتناع عن السفر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف المرتزقة وقوات كييف، محذرا من عدم قدرة الولايات المتحدة على ضمان أمنهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة ترحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، الذي شمل مواطنين أمريكيين اثنين تم أسرهما خلال خدمتهما في الجيش الأوكراني".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تعبر عن امتنانها لأوكرانيا لإدراج جميع الأسرى بغض النظر عن جنسياتهم على أجندة المفاوضات، ونحن ننتظر بفارغ الصبر عودة المواطنين الأمريكيين إلى عائلتيهما".

وأكدت أن "الخارجية الأمريكية توصي المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى أوكرانيا لأن من يشاركون في القتال هناك يتعرضون لخطر كبير والولايات المتحدة غير قادرة على ضمان أمنهم".


كارين جان بيير

البيت الابيض

امريكا

اوكرانيا

موسكو

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

مرتزقه



الموضوعات المتعلقة

زاخاروفا: تهديدات الغرب لن تثنى روسيا عن تحقيق أهدافها فى أوكرانيا

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:00 ص

بايدن: استفتاءات روسيا صورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:30 م

العالم هذا المساء.. 19 قتيلا و42 جريحا فى تفجير مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول.. ارتفاع ضحايا مركب طرطوس السورية والسلطات تنتشل 75 غريقا وتواصل عمليات البحث.. أوكرانيا تعلن إخراج 436 جثة من مقبرة في "إيزيوم"

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 10:08 م

أوكرانيا تبحث مع الصين العلاقات الثنائية.. وتتسلم من ألمانيا ستة مدافع من طراز "جيبارد"

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 05:22 م

بولندا تستقبل 6.48 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ فبراير الماضي

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 03:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة