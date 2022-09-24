ممشى حضارى أمام جامعة القاهرة.. شاهد ميدان نهضة مصر بعد أعمال تطويره وتجميله

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو توضيحي لأعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة شارع الجامعة وميدان نهضة مصر بشكل لائق لاستقبال العام الدراسي الجديد، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن استكمال أعمال التوسعة والتطوير بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق الحى.

وأظهر الفيديو أعمال تجميل الميدان والممشى الحضاري أمام جامعة القاهرة، والذي تم تطويره وفق مخطط فني وهندسي، استهدف استعادة المظهر الحضاري للمنطقة، بما يليق بمكانتها وقيمتها التاريخية، وتمكين المواطنين من الاستمتاع بمنظره الجميل، وذلك تنفيذا لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق لتنفيذ خطة المحافظة لتطوير الشوارع بالأحياء والمراكز والمدن.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد وجه بضرورة مراعاة الشكل الجمالى والحضارى أثناء تنفيذ الأعمال والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والأشجار لتحسين الصورة البصرية مع إجراء الصيانات الدورية لها، ورفع كفاءة أرصفة المشاة والبلدورات ومسار سير المواطنين لتسهيل الحركة وعدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية والتأكد من انتظام العمل بها دون أي معوقات، مكلفا رؤساء الأحياء والمراكز بالتواصل الدائم مع المواطنين لبحث الشكاوى وسرعة حلها وتشديد الرقابة لرصد المخالفات وإزالتها فى المهد والحفاظ على أعمال التطوير للشوارع والميادين والمحاور لضمان استدامتها.