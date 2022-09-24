مقتل شخصين وإصابة ثلاثة جراء إعصار يجتاح وسط اليابان

أ ش أ

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، مقتل شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين، في حوادث مرتبطة بظروف الطقس القاسية جراء إعصار "تالاس" الذي يجتاح محافظة "شيزوكا" وسط البلاد، وهو العاصفة رقم 15 لهذا الموسم.

ونقلت صحيفة (جابان تايمز) المحلية عن وكالة الأرصاد الجوية القول إن مدينة شيزوكا تعرضت لعاصفة جوية شديدة بشكل خاص، وكانت الرياح في وسط العاصفة تهب على نحو 65 كيلومترا في الساعة وبلغت ذروتها نحو 90 كيلومترا في الساعة؛ ما أدى إلى وقوع أضرار بشرية وترك عشرات الآلاف من الأسر بدون كهرباء.

وأصدرت الوكالة تحذيرات من ارتفاع الأمواج والأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والفيضانات في وسط وشرق وشمال اليابان، بما في ذلك طوكيو.

وأفادت الشركة الموردة لشبكة الطاقة الكهربائية تشوبو بأن الكهرباء انقطعت أيضا عن نحو 120 ألف منزل، موضحة إن انهيارا أرضيا ضرب أبراج كهرباء.

وقالت الشركة على تويتر" نعتذر بشدة عن الإزعاج الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب الانهيارات الأرضية، لكننا نبذل قصارى جهدنا لإصلاحه في أقرب ما يمكن".

وعلى الرغم من أن وكالة الأرصاد خفضت تصنيف العاصفة، إلا أنها تتوقع مزيد من الأمطار الغزيرة في شيزوكا، وحثت على توخي الحذر بشأن الانهيارات الأرضية والفيضانات.

كما أصدرت يوكوهاما تحذيرا بشأن الإخلاء اليوم السبت لنحو 3000 شخص.

وتمر اليابان حاليًا بموسم الأعاصير، حيث تتسبب العواصف في كثير من الأحيان في هطول أمطار غزيرة تسبب فيضانات مفاجئة أو انهيارات أرضية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قتل أربعة أشخاص وأصيب 151 بعد أن ضرب إعصار نانمادول كيوشو.

ويقول العلماء إن تغير المناخ يزيد من شدة العواصف وزيادة موجات الحرارة والجفاف والفيضانات المفاجئة.