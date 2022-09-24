اليوم السابع
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مصرع شخص اشتعلت سيارته لاصطدامها بالحاجز الخرساني على طريق طنطا كفر الزيات

السبت، 24 سبتمبر 2022 03:17 م
مصرع شخص اشتعلت سيارته لاصطدامها بالحاجز الخرساني على طريق طنطا كفر الزيات السيارة المشتعلة
الغربية مصطفى عادل

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لقي شخص مصرعه، بعد أن اشتعلت النيران في سيارته، لاصطدامها في الحاجز الخرساني على طريق طنطا كفر الزيات، وتوقفت حركة المرور على الطريق بسبب الحادث.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة، باصطدام سيارة ملاكي في الحاجز الخرساني بطريق طنطا كفر الزيات واشتعال النيران فيها.
 
انتقلت سيارة مطافي وسيارة إسعاف وشرطة النجدة لمكان الحادث، وتبين تفحم السيارة ومصرع قائدها، وتم اخماد الحريق ونقل الجثة للمشرحة، وتقوم شرطة المرور بتسيير حركة المرور بعد توقف الطريق بسبب الحادث.
 
 
 
 
 
 

مدير امن الغربية

طنطا

حريق

قرية شبرا النملة



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