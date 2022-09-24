مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة بخارية بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج – محمود مقبول

لقى شاب مصرعه بينما أصيب أخر بغيبوبة تامة على إثر إنقلاب دراجة نارية بهما أثناء السير بسرعة على الطريق بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج ، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية على الطريق بدائرة قسم جرجا، مما نتج عنه مصرع شاب وإصابة أخر بإصابات بالغة تم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث، وتم رفع اثاره ونقل الجثة والمصاب للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أثناء قيام شابين بقيادة دراجة نارية على الطريق بدائرة القسم بشكل مسرع أختلت عجلت القيادة بيد السائق، مما نتج عنه إنقلابها على الطريق ووفاة أحدهما وإصابة الثانى بغيبوبة تامة تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

لم يتعرف أحد من المواطنين على الجثة والمصاب وتم تعميم نشرة بأوصاف الجثة والمصاب على المراكز والأقسام للتوصل إلأى هويتهما تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.