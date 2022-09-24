مسؤول روسي: لا ينبغي خوض حرب نووية أبدًا

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أعلن نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، الجمعة، أنه لا ينبغي خوض حرب نووية أبدًا، مُشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في مثل هذه الحرب.

وقال فينيديكتوف، خلال مؤتمر مخصص للذكرى الستين لأزمة الصواريخ في منطقة البحر الكاريبي، إن موسكو شددت على ذلك مرارًا وتكرارًا، "فلا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية ويجب عدم خوضها أبدا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأكد فينيديكتوف: "أنه في الوقت نفسه، يجرؤ العديد من السياسيين والشخصيات العامة والخبراء الغربيين بانتظام على الإدلاء بتصريحات لا يمكن وصفها ببساطة بأنها غير مسؤولة، بل ابتزازًا نوويًا على الحدود، فهم يصرحون علانية بأن استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا أمر مقبول".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.