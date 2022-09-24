مدير وحدة كهرباء القلب بوادى النيل: تركيب أول جهاز بأفريقيا منظم لضربات القلب

كتب ـ محمود راغب ـ تصوير خالد كامل

كشفت الدكتورة لمياء علام مدير وحدة كهرباء القلب ب مستشفى وادى النيل، عن تفاصيل توفير المستشفى لأحدث أجهزة مقومات نظم القلب وأجهزة التزامن القلبى القابلة للزرع فى الجسم والتى تعمل عن طريق البلوتوث.

وقالت مدير وحدة كهرباء القلب بمستشفى وادى النيل، إن الجهاز تكنولوجيا جديدة فى مصر، لافتة إلى أنه من خلال هذا الجهاز يمكن متابعة المريض عن بعد، قائلة: "لو المريض مسافر وواجه أى مشكلة يمكن للطبيب التدخل مباشرة من خلال تطبيق على الموبايل، ويتم متابعة المريض على مدار الساعة وفى حالة مشكلة يكون من خلال رسائل إنذار يكشف عنها الجهاز".

وتابعت: هذه الرسالة يتم استقبالها فى المستشفى فى وحدة مخصصة على اتصال بالانترنت على مدار الساعة لتحذير المريض وتوجيهه للاجراء المناسب، مشيرة إلى أنه تم تركيب أول جهاز فى مصر لتكون أول دولة تدخل هذه التكنولوجيا فى أفريقيا بعد ظهور هذه التكنولوجيا بسنتين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى على هامش عقد مستشفى وادى النيل، فاعليات المؤتمر الطبى للإعلان الرسمى لتوافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب وأجهزة التزامن القلبى القابلة للزرع فى الجسم والتى تعمل عن طريق البلوتوث .

يأتى ذلك برعاية الدكتور حازم خميس المدير العام للمستشفى، وتحت إشراف الدكتورة لمياء علام مدير وحدة كهرباء القلب بمستشفى وادى النيل وذلك بحضور مدير التدريب ومدير المبيعات لشركة ABBOTT و نخبة من أكبر أساتذة القلب بجمهورية مصر العربية .

ويتم خلال فعاليات المؤتمر، إقامة ورشة عمل للنقل الحى لتركيب الأجهزة للمرضى لأول مرة فى مصر وإفريقيا .

وتأتى أهمية هذا المؤتمر لانفراد استخدام مستشفى وادى النيل بهذه التقنية وأحدث الأجهزة العالمية المتقدمة فى مصر و إفريقيا، لأول جهاز منظم لضربات القلب على الإطلاق يتواصل عبر البلوتوث والذى يعمل من خلال تطبيق على الهاتف الذكي للمريض، حيث يتيح للطبيب مراقبة المريض عن بعد طوال 24 ساعة مما يساعد فى التدخل المبكر لمنع حدوث المضاعفات.

ويشهد المؤتمر كل من، الدكتور إسلام شوقى رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب ، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس قسم القلب بالقصر العينى ورئيس شعبة ضعف القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب ونخبة من الأطباء .