محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات لافتتاح سوق الملابس المستعملة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لتشغيل أحدث مول تجارى والذى ينتظره العديد من أبناء بورسعيد وزائريها، ويعد أكبر مول تجارى فى محافظة بورسعيد لتجارة الملابس المستعملة، رافقه خلالها وليد الدعدع رئيس حى العرب، والشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع.

وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أن مول الملابس المستعملة يعد الأحدث بالمحافظة وسيصبح ملتقى للزائرين من جميع المحافظات، لافتا إلى أنه جار افتتاح وتشغيل المول قريبا، كما وجه الأجهزة القائمة على تنفيذ المول بتكثيف كافة الجهود لإنهاء العمل واللمسات النهائية بالمول.

وقال محافظ بورسعيد، أن مول الملابس المستعملة سيصبح داون تاون مدينة بورسعيد ويجذب آلاف الزائرين، وأوضح أن المول يقام على مساحة 16 ألف متر بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، وبعد افتتاحه لن يسمح بعدها بأى نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول الذى يضم 514 محلاً تجاريا.

المول الجديد مصمم على أحدث طراز ويضاهى كبرى المولات التجارية وسيكون منطقة جذب سياحى ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة فى الطرق والمحاور، مما يجعل مجمع الأسواق بالعرب يمثل داون تاون مدينة بورسعيد، فضلا عن أن المول مزود بعشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول ويشمل كافيهات لخدمة الزوار وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضى بالمول.