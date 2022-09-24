محافظ بنى سويف: إزالة 294 حالة تعد ضمن الموجة الــ20 بالمحافظة

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وقال محافظ بني سويف" بحسب تقرير إدارة الأملاك، إنه تم إزالة 294 حالة تعد بعد مرور أسبوعين من بدء تنفيذ المرحلة الثانية وحتى الخميس 22 من نفس الشهر"، وذلك بواقع "140 تعد بالبناء على بمساحة 18 ألف و176 مترا أملاك دولة + 154 حالة تعد على 6 أفدنة و9 قراريط أرض زراعية".

كما نوه المحافظ عن توجبهاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى، خلال أغسطس الماضي، وتم خلالها إزالة أكثر من 460 حالة، فيم يتم حالياً العمل في المرحلة الثانية والتي تجرى في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري، لتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال أكتوبر المقبل.