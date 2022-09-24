اليوم السابع
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السبت، 24 سبتمبر 2022 05:14 م
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محافظ الغربية يشهد غرس 100 شجرة بكورنيش طنطا

السبت، 24 سبتمبر 2022 05:06 م
محافظ الغربية يشهد غرس 100 شجرة بكورنيش طنطا محافظ الغربية يشهد غرس 100 شجرة بكورنيش طنطا
الغربية عادل ضرة

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، زراعة 100 شجرة مزهرة على طول المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة"، وضمن جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية ولاستقبال  COP 27، حيث قام المحافظ يرافقه الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا بزراعة الأشجار.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع المماليك، حيث تجري أعمال فرد طبقة السن بالشارع تمهيدا لرصفه، واختتم المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية بشارع الحياة بمنطقة الاستاد، حيث يتم وضع البلدورات على جانبي الشارع تمهيدا لبدء أعمال الرصف، ومن جانبه أكد المحافظ ضرورة الإسراع في نهو أعمال الرصف الجارية في الوقت المحدد.

يذكر أن المحافظة مستمرة في إنهاء المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا بداية من طريق سكة المحلة وحتى كوبري فاروق بطول 3 كم ليكتمل بذلك الكورنيش بطول مدينة طنطا بداية من كوبري الجامعة وحتى كوبري فاروق بطول 6.4 كم.


محافظ الغربية

طنطا

كورنيش طنطا

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة



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