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محافظ الجيزة: إزالة التعديات بشارعى أبو هميلة وطراد النيل تمهيدا للتطوير

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:04 م
محافظ الجيزة: إزالة التعديات بشارعى أبو هميلة وطراد النيل تمهيدا للتطوير جانب من الازالة
كتبت - مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المتابعة الدورية لجهود الأحياء والمراكز والمدن والمديريات في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها. 
 
وأوضح اللواء أحمد راشد، أن مركز ومدينة أوسيم ومديرية الطرق استكملوا تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير بطريق طراد النيل القيراطيين ورفع الأرصفة الجانبية وطبقة الطريق المتهالكة وكافة التعديات والإشغالات على الطريق العام وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير، تمهيداً لبدء الرصف والتطوير للطريق بدايةً من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2500 متر تقريباً.
 
وأشار محافظ الجيزة، إلى تقدم نسب تنفيذ أعمال إزالة التعديات والبروز بشارع محمد فؤاد أبو هميلة ومتفرعاته بمركز ومدينة العياط، تمهيدا لأعمال التطوير التي سوف تشمل رصف طبقه الطريق وتركيب بلاط انترلوك وأرصفة للمشاه وتحسين الحالة العامة للطريق ومتفرعاته، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.
 
وقال "راشد"، إنه جاري تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك بمنطقة عزبة القصبجي بجنوب الجيزة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري لتحسين الحالة العامة للمنطقة. 
 
وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعه الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الإلتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الإستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من إعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
 
 

محافظ الجيزة

عزبة القصبجي

طراد النيل

اخبار الجيزة

الجيزة



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