انتهاء 65% من أعمال إنشاء كوبري أبو غالب بمركز منشأة القناطر

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة ، تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 65%، وجار نهو الأعمال لربط مدينة أشمون بالمنوفية ومدينة أبو غالب بالجيزة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات حفاظًا على أرواح المواطنين.

ويدخل كوبري أبو غالب الذي يتم إنشائه بالرياح البحيرى بمركز ومدينة منشأة القناطر، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ضمن مخطط الحكومة المصرية لإنشاء 65 محور على النيل من رشيد حتى أسوان؛ من أجل تسهيل انتقال وحركة المواطنين بين شرق وغرب فرعى النيل وتحقيق أعلى معدلات السلامة ومواجهة حوادث غرق المعديات.

وبإنشاء محور أبو غالب، يصل إجمالي عدد المحاور في المسافة من القناطر الخيريه وحتى كوبري الخطاطبه على الطريق الدائري الإقليمي بطول 42 كم إلى 4 محاور على النيل بفاصل حوالى من 10 الى 12 كيلو متر بين كل محور وآخر؛ وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والربط بين الطرق الرئيسة شرق وغرب النيل وخدمة التجمعات السكنية ومناطق التنمية العمرانية المختلفة.