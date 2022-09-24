محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الري لمتابعة جهود إزالة التعديات على الترع.. صور

أسيوط-هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمسئولى الرى لمناقشة الجهود المبذولة لإزالة التعديات على الترع والمصارف، والمجارى المائية، وخاصة التعديات على الترع التى تم تبطينها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومى لتأهيل، وتبطين الترع موجهًا بالتنسيق بين الوحدات المحلية بالمراكز ومديرية الرى لرصد، وإزالة كافة المخلفات والتعديات وتشديد العقوبة على المخالفين لمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسيوط، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب.

استعرض محافظ أسيوط، موقف حملات الإزالة الجارية بمختلف المراكز للمخالفات التى تم رصدها من خلال اللجنة المشكلة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعضوية الرقابة الإدارية، والإسكان، والموارد المائية الرى موجهاً بالاستمرار فى بذل الجهود وتأكيد الجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المختلفة لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها، أو مرتكبها وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وذلك بهدف الحفاظ على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية.

وأكد المحافظ، على ضرورة نشر الوعى بين المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، وأهمية هذا المشروع الذى تنفذه الدولة وأنفقت عليه مليارات الجنيهات لضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وترشيد الفاقد من المياه مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أشكال التعديات والإشغالات على الترع والمصارف فى مختلف مدن، ومراكز وقرى المحافظة والتعامل معها بشكل فورى وحازم من أجل الحفاظ على حق الدولة موجهاً بتفعيل دور الوحدات المحلية بالتنسيق مع الرى والزراعة للحفاظ على الترع ومنع إلقاء المخلفات بكافة أشكالها حفاظا على الثروة المائية الداعمة لاستمرار الزراعة.

من جانبه أوضح المهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية، والرى بأسيوط أن المديرية تواصل تنفيذ حملات الإزالات الموسعة لكافة أشكال التعديات على الترع التى تم تبطينها ضمن مبادرة حياة كريمة والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والتى تم رصدها بناءً على تقرير اللجنة المشكلة لهذا الشأن لافتا إلى إنه تم رصد 446 مخالفة تم إزالة 315 مخالفة منها وجار إزالة باقى المخالفات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية مؤكدًا أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.



لقاء الرى (1)