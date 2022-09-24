لو أنت شخص مفرط في التفكير؟.. أفضل نصائح التأمل لتحسين التركيز

كتبت إيناس البنا

يشعر بعض الناس بالقلق الشديد، ويفكرون باستمرار في السيناريوهات التي قد تحدث، ويسبب الاضطراب والقلق الكثير من التوتر الذي يؤدي إلى نوبات الهلع وقضايا القلق.

وفقا لأخصائيو الصحة العقلية فأن التفكير المفرط باعتباره أحد الأسباب الرئيسية التي يمر بها الناس في صراعات عقلية، وفي الغالب ، يوصي الخبراء بالتأمل ، ولكن بالنسبة للأشخاص القلقين ، فإنه بالكاد يساعدهم على إيجاد الهدوء العقلي.

إليك بعض النصائح المدعومة من الخبراء وفقا لموقع " indianexpress" التي يمكنك استخدامها للتأمل في حالة هادئة وسعيدة ، والتغلب على تلك الأفكار المفرطة النشاط والشعور بالحيوية والسعادة.

تواجد فى مساحة خضراء:



في حين أنه من الصعب تحقيق حالة النعيم التأملية، فإن الجلوس في منطقة صاخبة لن يكون مفيدًا أيضًا، نظرًا لأن البيئة المادية مهمة جدًا ، تأكد من إنشاء مساحة تأملية حصرية لنفسك، حتى لو لم تكن مساحة كبيرة ، فإن الكرسي المخصص أو شمعة مضاءة برائحة مهدئة سيساعد في خلق مكان هادئ في رأسك.

ابدأ بالتنفس:



التحكم في التنفس مهم جدًا للحصول على عقل ثابت، تعتمد ممارسات الوساطة بشكل عام على التنفس، وبالتالي من المهم جدًا القيام ببعض التمارين للسيطرة عليه.

إضافة الموسيقى إلى التأمل:



يمكن للموسيقى أن تجعل أي شيء أفضل، من أجل التأمل ، فإن أفضل طريقة لتحقيق النعيم السلمي هي إضافة بعض الموسيقى الهادئة، يعتقد الخبراء أن الموسيقى المثالية هي شيء يمكنك ربطه ويساعدك على التركيز، يمكنك تجربة أنواع مختلفة حتى تجد النوع المناسب الذي يساعد على التركيز.

التأمل في مجموعة من أجل تركيز أفضل:



يرى العديد من الخبراء أنه على الرغم من أن التأمل عمل شخصي ، إلا أن الطاقة الجماعية يمكن أن تساعد في تضخيم التجربة، "الطاقة الجماعية هي شيء قوي ، ولا شك أن التأمل مع شريك .