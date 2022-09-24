اليوم السابع
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كلب مسعور يصيب 7 أشخاص فى إحدى قرى المنيا

السبت، 24 سبتمبر 2022 04:35 م
كلب مسعور يصيب 7 أشخاص فى إحدى قرى المنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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شهدت قرية نزلة البرشا التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، هجوم كلب مسعور على عدد من الأهالي، ما تسبب في إصابة بعضهم.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يتضمن بإصابة عدد من أهالي قرية نزلة البرشا التابعة لمركز ملوي جراء هجوم كلب مسعور عليهم.
 
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين إصابة سيدة ورجل مسنين و5 أطفال، عقب هجوم كلب مسعور عليهم.
 
تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي، وجار تحرير محضر بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
 
 
 

 


مديرية الامن

ملوى

كلب مسعور

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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