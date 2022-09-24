غدا.. أولى جلسات محاكمة مدير مدرسة تعدى على معلمة بالطالبية

كتب - سليم على

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا الأحد، اولى جلسات محاكمة مدير مدرسة تعدى على معلمة بالطالبية.

كانت جهات التحقيق بالجيزة، إحالة "أ.أ.م.م" البالغ من العمر 53 عامًا، مدير مدرسة بالطالبية للجنايات لاتهامه بالتعدى على معلمة وتدعى "ن.ح" بإيذائها واستغلال نفوذه الوظيفي.

وجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 12256 لسنة 2022 جنح الطالبية، أن المتهم تعدى على المجني عليها ""ن.ح" تعمل معلمة بالتهديد حال كونه ممن لهم السلطة الوظيفية عليها، بأن استغل كونها ضمن مرؤوسيه بالعمل ليهددها بإيذائها.

تعود تفاصيل الواقعة، تقدمت سيدة وتدعى "ن.ح" بلاغا للجهات الامنية، ضد مدير مدرسة تعمل بها بمنطقة الطالبية، لاتهامه بالتعدى عليها، ، وذلك في شهر نوفمبر لعام 2021.