علوم الأزهر بأسيوط تحصل على تمويل مشروعات بحثية بقيمة 7 ملايين جنيه

كتب ــ لؤى على

حصلت كلية العلوم الازهر بنين أسيوط برئاسة الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد الكلية، على سبعة ملايين جنيهٍ من أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا؛ لتمويل ثلاثة مشاريع بحثية لإنشاء ثلاثة معامل تخصصية: تضمنت معملَ المستشعرات الحيوية Biosensor لتصميم أجهزة استشعار حيوية محمولة منخفضة التكلفة؛ للكشف عن البكتيريا والفيروسات في عينات المياه والغذاء للباحث الدكتور محمد يوسف عمران، والدكتور أحمد قطب محمود، بقسم الكيمياء بالكلية، ومعملَ تدوير المخلفات الإلكترونية E-waste recycling؛ وذلك لابتكار وتطوير مواد وطرق جديدة وفعالة وبسيطة ومنخفضة التكلفة وصديقة للبيئة لاستخراج المعادن الثمينة من النفايات الإلكترونية للباحث الدكتور حسنين جمعة عابدين، المدرس بقسم الكيمياء بالكلية، والمشروع الثالث هو بناء القدرات الممول من أكاديمية البحث العلمي لبناء معمل مركزي بقسم الفيزياء يحتوي على جهاز لحيود الأشعة السينية XRD لتوصيف جميع الخصائص التركيبية وكذلك جهاز آخر لقياس إنتاج الهيدروجين “GC mass”، وجهاز photoluminescence spectroscopy يستخدم على نطاق واسع في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية لتوصيف الجزيئات المعقدة أو بيئتها أو موقعها لوصف الخصائص الكهروضوئية للباحث الدكتور عصام رمضان شعبان، رئيس قسم الفيزياء، والدكتور عبد العزيز محمد أبو راية، المدرس بالقسم.

جدير بالذكر، أن سبعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط كانوا من ضمن 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا فى العالم، كما تم اختيار ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مؤخرًا أعضاء في اللجان الوطنية التابعة لأكاديمية البحث العلمي، وهم الدكتور: علاء جاد الكريم عثمان، عميد الكلية، عضوًا باللجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد للدورة الثانية على التوالى، والدكتور جمعة سند، عضوًا باللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والتطبيقية، والدكتور عبد العزيز أبو راية، عضوًا باللجنة الوطنية للبلورات.

وتتميز كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط باحتوائها على أكثر من 40 معملًا بحثيًّا متخصصًا في معظم التخصصات العلمية الدقيقة تقدم خدماتها لكل كليات الفرع والإقليم المحيط.

وإضافة إلى ذلك، فإن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط كانت أول كلية تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في كليات جامعة الأزهر بقطاع الوجه القبلي.