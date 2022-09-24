اليوم السابع
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صيانة كوبرى العباسة العلوي وإصلاح صرف طواحين أكراش بالشرقية

السبت، 24 سبتمبر 2022 01:06 م
صيانة كوبرى العباسة العلوي وإصلاح صرف طواحين أكراش بالشرقية صيانة كوبرى العباسة العلوى
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الابراهيمية بسرعة حل شكوى أهالي قرية طواحين إكراش التابعة للوحدة المحلية بمباشر بمركز الإبراهيمية بسبب تضررهم من تنفيذ أعمال خطوط الصرف الصحى "الميجا"، والمهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ابو حماد بسرعه إجراء أعمال الصيانه اللازمة بالكوبري العلوي بالعباسه بأبو حماد حرصا على سلامه المواطنين.
 
وعلي الفور وتنفيذا لتعليمات المحافظ قام رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بالتنسيق مع مركز الشرطه والشركة المسند إليها الأعمال لعمل خط فرعي موازي يصرف فيه الأهالي لحين الإنتهاء من الخط الرئيسي بقرية طواحين اكراش التابعة للوحدة المحلية بمباشر بمركز الإبراهيمية هذا وقد قامت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بإرسال نافوري و سيارة لكسح المياه لإجراء الأعمال التمهيدية إستعداداً لعمل الخط البديل..
 
كما قام رئيس مركز ومدينة أبو حماد بإجراء أعمال الصيانة واللحام اللازمة بالكوبري العلوي بالعباسه حرصاً علي سلامه المواطنين.
 
أعرب أهالي مركزى الإبراهيمية وأبو حماد عن سعادتهم البالغة لإستجابة محافظ الشرقية لهم ، وإصداره تعليمات لرؤساء المراكز بسرعة حل مشكلاتهم في أسرع وقت.
 
 
 
 

الشرقية

قرية إكراش

ابو حماد

كوبري العباسة بابوحماد



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