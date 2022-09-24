شقيقة طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر: "كانت بتهرب من أخويا"

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شقيقة طفلة سقطت من الطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر، وذكرت أن شقيقتها حاولت الهرب من اعتداء شقيقها عليها، لتسببها في إيقاظه من النوم بسبب لهوها، وخلال هروبها سقطت من النافذة، ما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وتبين من خلال التقرير الطبي إصابة الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات بكسور متفرقة بجسدها، واشتباه نزيف داخلي، وحالتها الصحية سيئة.

تم ضبط شقيق الطفلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

سقطت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من نافذة شقة أسرتها بالطابق الرابع فى مدينة 6 أكتوبر، أثناء ملاحقة شقيقها لها لتسببها في إيقاظه من النوم، وألقى رجال المباحث القبض على شقيقها..

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من نافذة شقتها بالطابق الرابع، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الطفلة تسببت في إيقاظ شقيقها من النوم خلال لهوها، مما دفعه لملاحقتها بالشقة، وخلال هروبها منه سقطت من النافذة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

تحفظ رجال المباحث على شقيق الطفلة، وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.