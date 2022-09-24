اليوم السابع
Ads
السبت، 24 سبتمبر 2022 02:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

شقيقة طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر: "كانت بتهرب من أخويا"

السبت، 24 سبتمبر 2022 01:13 م
شقيقة طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر: "كانت بتهرب من أخويا" سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شقيقة طفلة سقطت من الطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر، وذكرت أن شقيقتها حاولت الهرب من اعتداء شقيقها عليها، لتسببها في إيقاظه من النوم بسبب لهوها، وخلال هروبها سقطت من النافذة، ما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وتبين من خلال التقرير الطبي إصابة الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات بكسور متفرقة بجسدها، واشتباه نزيف داخلي، وحالتها الصحية سيئة.

تم ضبط شقيق الطفلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

سقطت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من نافذة شقة أسرتها بالطابق الرابع فى مدينة 6 أكتوبر، أثناء ملاحقة شقيقها لها لتسببها في إيقاظه من النوم، وألقى رجال المباحث القبض على شقيقها..

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من نافذة شقتها بالطابق الرابع، بمدينة 6 أكتوبر.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الطفلة تسببت في إيقاظ شقيقها من النوم خلال لهوها، مما دفعه لملاحقتها بالشقة، وخلال هروبها منه سقطت من النافذة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

 

تحفظ رجال المباحث على شقيق الطفلة، وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


إصابة طفلة

سقوط طفلة

خلافات اسرية

امن الجيزة

مدينة اكتوبر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة