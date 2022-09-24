سقوط عصابة تسرق الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم)، حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، عقب قيامهم بسرقة (هاتف محمول) من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم)، وبتفتيش مسكنهم عُثر بحوزة أحدهم على (فرد خرطوش – عدد 5 هواتف محمولة).

بمواجهتهم أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وبيعها لدى عميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة القسم) ، وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول) وبمواجهته أيد ما سبق فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.