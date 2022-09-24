رئيس مدينة برج العرب: "حياة كريمة" أحدثت نقلة حضارية ومد خطوط الغاز والإنترنت قريبا

أجرى "اليوم السابع" جولة بمدينة برج العرب القديم، لرصد إنجازات مبادرة "حياة كريمة"، حيث شهدت القرى والمراكز التابعة لمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، نقلة نوعية خاصة فى مجال رفع كفاءة المرافق بها" شبكات الصرف الصحى، شبكات المياه، شبكات الكهرباء، شبكات الغاز"، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بقرى مدينة برج العرب، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يتم تنفيذ 144 مشروعا لمبادرة "حياة كريمة" بالمدينة بتكلفة نحو 3 مليار جنيه.





من جانبه أكد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، أن المدينة شهدت نقلة نوعية كبرى خاصة فى مجال المرافق، حيث كانت المرافق متهالكة، وقامت مشروعات المبادرة بالتجديد والإحلال لشبكات مياه الشرب حيث تم إنشاء 2 محطة لمياه الشرب الأولى بالكيلو 32.5 بالساحل الشمالى تم الانتهاء منها وتسليمها، والثانية فى البرج القدم وهى تحت الانشاء.

أما الصرف الصحى فكانت المدينة محرومة تماما من شبكات الصرف الصحى، وكل محطات الرفع المتواجدة حاليا هى إنشاءات حديثة ضمن مبادرة " حياة كريمة" حيث تم توفير الأراضى التى أنشئت عليها محطات الرفع، وحاليا يتم العمل فى مد شبكات الصرف الصحى فى كافة أرجاء المدينة، كما يتم حاليا مد خطوط الغاز وشبكة الاتصالات " الانترنت"، مع العمل على التغلب على صعوبات الحفر فى بعض المناطق نظرا للطبيعة الصخرية فى بعض المناطق.

وتشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، فى مقدمتها قطاعات المرافق نظرا لأهميتها القصوى فى تلك المنطقة النائية والتى محرومة من الخدمات لسنوات طويلة، حيث يتم تنفيذ 44 مشروع فى قطاع الصرف الصحى، يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف، 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب، مع بد تنفيذ مد خطوط الغاز الطبيعى، ودعم ورفع كفاءة شبكات الكهرباء.