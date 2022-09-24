اليوم السابع
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رئيس حى الدقى يشن حملة لضبط سيارات السرفيس المخالفة بالتحميل

السبت، 24 سبتمبر 2022 09:39 ص
رئيس حى الدقى يشن حملة لضبط سيارات السرفيس المخالفة بالتحميل رئيس حي الدقي يشن حملة لضبط سيارات السرفيس المخالفة
كتبت - مرام محمد

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شن حي الدقي، حملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، على سيارات الميكروباص المخالفة بالتحميل والانتظار خارج الموقف بشارع التحرير منطقه كوبرى الخشب، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواجد الميداني لتحقيق الانضباط.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 8 سيارات مخالفة وتحرير غرامات فورية للمخالفين؛ لتحقيق الردع العام ولتيسير حركة المرور والمشاة، كما تم ضبط 4 سيارات في ميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول، تقوم بإلقاء المياه الملوثة بغسيل السيارات في الطريق العام مما يسبب تلفا للأسفلت، وتم وضع الكلابشات الحديدية على إطارات السيارات المخالفة لحين سداد الغرامات المقررة.
 

حملة إشغالات

إشغالات

الدقي

الجيزة



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