اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:16 م
أكرم القصاص
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حى الدقى يضبط طن لحوم غير صالحة يعاد بيعها للمطاعم

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 08:09 م
حى الدقى يضبط طن لحوم غير صالحة يعاد بيعها للمطاعم رئيس حى الدقى خلال الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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ضبط حى الدقى بالجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، طن لحوم لا تصلح للاستخدام الآدمى وذلك فى مخزن ومطبخ لإعادة تصنيعها واعدادها للبيع، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 
 
وكشف الحى أن المخزن يدار ترخيص بالعقار رقم 28 شارع النخيل بجوار نادي الصيد وتم ضبط المخالف وتحرير محضر لعرضه علي النيابة العامة.
 
تم تنفيذ الحملة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى بالتنسيق مع الطب البيطري وشرطة ومباحث المرافق وإدارة رخص المحلات.
 
جانب من الحملة
جانب من الحملة

جانب من حملة حى الدقى
جانب من حملة حى الدقى

حملة حى الدقى
حملة حى الدقى

رئيس حى الدقى خلال الحملة
رئيس حى الدقى خلال الحملة

ضبط طن لحوم غير صالحة يعاد بيعها للمطاعم
ضبط طن لحوم غير صالحة يعاد بيعها للمطاعم

 


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