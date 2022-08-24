حى الدقى يضبط طن لحوم غير صالحة يعاد بيعها للمطاعم

كتب سيد الخلفاوى

ضبط حى الدقى بالجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، طن لحوم لا تصلح للاستخدام الآدمى وذلك فى مخزن ومطبخ لإعادة تصنيعها واعدادها للبيع، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف الحى أن المخزن يدار ترخيص بالعقار رقم 28 شارع النخيل بجوار نادي الصيد وتم ضبط المخالف وتحرير محضر لعرضه علي النيابة العامة.

تم تنفيذ الحملة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى بالتنسيق مع الطب البيطري وشرطة ومباحث المرافق وإدارة رخص المحلات.