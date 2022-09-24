وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان اليوم السبت، أن ذلك جاء أثناء إشراف بودن على مجلس وزاري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة؛ لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات.

واستعرض المجلس مدى تقدم تنفيذ الإصلاحات في إطار برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي والمتمثل في تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، وإصلاح منظومة الضرائب، ودعم صلابة القطاع المالي، وتعزيز الرقمنة، وتقييم رأس المال البشري، وتطوير أداء وكفاءة القطاع العام، ودعم الإدماج الاجتماعي.

كما تابع المجلس تقدم تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات العامة، وإصلاح منظومتي دعم المواد الأساسية ودعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي، وبرنامج الأمان الاجتماعي، والإصلاحات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.