خبراء لـ"جارديان": تصريحات بايدن عن انتهاء وباء كورونا تقوض رسائل الصحة العامة

كتبت رباب فتحى

اعتبر عدد من خبراء الأمراض المعدية أن إعلان الرئيس الأمريكى، جو بايدن الأخير بأن وباء كورونا انتهى ، كان سابقًا لأوانه ، ومع ذلك لم يكن هناك إجماع بينهم حول ما إذا كانت هذه التصريحات ستؤدي إلى تغيير كبير في موقف الأمريكيين تجاه الفيروس وتؤدي إلى نتائج أسوأ على الصحة العامة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن خبراء، أن ذلك يرجع جزئيًا إلى أن بايدن كان يلحق ببساطة بمعظم سكان الولايات المتحدة ، الذين يرون مدى انخفاض عدد الحالات وعدد الوفيات بالمقارنة بالوضع فى وقت سابق في الوباء ، وعلى هذا النحو ، توقفوا عن ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وأصبحوا يجتمعون الآن بانتظام في الداخل.

ومع ذلك، يموت أكثر من 400 شخص في المتوسط كل يوم بسبب كورونا، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز. وعلى هذا النحو ، يرى الخبراء أنه يجب على أفراد الجمهور ، بما في ذلك الرئيس الأمريكي ، الاستمرار في التعامل مع الفيروس باعتباره تهديدًا كبيرًا.

قال ديفيد روزنر ، الذي يدرس الصحة العامة والتاريخ الاجتماعي في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا "إنه يعكس حقيقة أننا جميعًا نتصرف كما لو كان الوباء شيئًا من الماضي ، لكن الكثير منا ، وخاصة كبار السن ، يعرفون أصدقاء مصابين بـكورونا ، وبعضهم يعاني منه ويتعرض لإصابة سيئة حقًا ، مضيفا "(الوضع) بالتأكيد أفضل مما كان عليه قبل عام وقبل عامين ، لكن الأمر لم ينته بعد."

وكان أدلى بايدن بهذا التقييم خلال حلقة من برنامج 60 دقيقة الشهير على شبكة سي بي إس الأمريكية التي بثت يوم الأحد الماضي.

وقال الرئيس خلال مقابلة في معرض ديترويت للسيارات: "لقد انتهى الوباء". "ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بالكثير من العمل على ذلك ... لكن الوباء انتهى. إذا لاحظت ، لا أحد يرتدي أقنعة. يبدو أن الجميع في حالة جيدة جدًا. ولذا أعتقد أن الوضع يتغير ".