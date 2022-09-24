جامعة قناة السويس تشارك بمنتدى الجامعات المصرية حول التغيرات المناخية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شاركت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بفاعليات منتدى الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذى إستضافته جامعة السويس ويستمر خلال الفترة من 22 وحتى 23سبتمبر الجاري.

وأكد رئيس الجامعة أن المنتدى يأتي في إطار التوجه العالمي للاهتمام بالتغيرات المناخية وتحدياتها، وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وعلى رأسها مواجهة الآثار المترتبة على التغير المناخي، لافتاً أن مصر بصدد استضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية الذي سيُعقد بمدينة شرم الشيخ.

وتابع "مندور" أن الجامعة تُولي إهتماماً كبيراً لقضية التنمية المستدامة والتغيرات المناخية ، وذلك بتنظيم العديد من المؤتمرات ، وعمل الدراسات والأنشطة للتوعية بالقضايا المجتمعية الراهنة ونشر الوعي البيئي، والتركيز على أهمية الربط بين البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة والتغيرات المناخية .

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والذى أوضح أن الجامعة تشارك بالعديد من الأبحاث العلمية المرتبطة بقضية التغيرات المناخية، إيماناُ من دور الجامعة حول إيجاد آليات وحلول علمية لمعالجة التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية.

عقد المنتدى بإشراف المجلس الأعلى للجامعات بأمانة الدكتور محمد لطيف، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والسفير هشام بدر المُنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسادة رؤساء الجامعات، ولفيف من القيادات الأكاديمية وممثلي عدد من الجهات المعنية بملف التغيرات المُناخية.

وعلى هامش المنتدى، شاركت جامعة قناة السويس بمعرض يحتوي على نماذج المشروعات التطبيقية المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية من خلال عرض بوسترات الباحثين بالجامعة والمرتبطة بالتغيرات المُناخية.