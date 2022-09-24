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جامعة الأقصر تقدم 9 أبحاث لحماية الآثار من تأثير التغيرات المناخية.. صور

السبت، 24 سبتمبر 2022 04:02 م
جامعة الأقصر تقدم 9 أبحاث لحماية الآثار من تأثير التغيرات المناخية.. صور جامعة الأقصر تقدم 9 أبحاث لحماية الآثار بالمنتدي
الأقصر – أحمد مرعى

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شاركت جامعة الأقصر بوفد برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، في منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية والذي نظمته وزارة التعليم العالي برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال يومي 22-23 سبتمبر، ومثل الجامعة بالمنتدى كل من الدكتور محسن الطوخي، وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سيد قرني، مدرس الترميم بكلية الآثار ونائب مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.

وقال الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة قدمت 9 أبحاث حول تأثير التغيرات المناخية على المقابر والمعابد الأثرية في البر الغربي بالأقصر، والأخشاب الأثرية في صعيد مصر، وعلى المباني الأثرية في البيئات المختلفة "الصحراوية، الساحلية، الزراعية"، كما كان للجامعة مساهمات أيضا من خلال أبحاث ودراسات على المستوى الإقليمي حول تأثير التغيرات المناخية على العمارة التقليدية بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف رئيس الجامعة، في كلمته بالمنتدى، أن الأبحاث قدمت حلولا تتضمن التنبؤ بتأثير التغيرات المناخية على المباني الأثرية ومن ثم تحديد أولويات التدخل والعلاج بالإضافة إلى أن الأبحاث تتناول استخدام بعض المواد الحديثة مثل المواد النانوية لعلاج تأثير التغيرات المناخية والتكيف معها والتي تعمل على تقوية وعزل سطح الأثر ليقاوم ارتفاع درجات الحرارة والتلوث والرياح.

ويهدف المُنتدى إلى إبراز أهمية التكامل بين الجامعات الحكومية المصرية في الحفاظ على البيئة والتنمية المُستدامة، وإيجاد آليات لتكامل الأقاليم في مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المُناخية، كما يسلط الضوء على أنشطة الجامعات الحكومية في مجال التغيرات المُناخية، ويعرض مجموعة من الموضوعات البحثية المُتقدمة التي قام بها العلماء في الجامعات الحكومية في هذا المجال الهام، بالإضافة إلى عرض نماذج الأبحاث والمشروعات التطبيقية المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية.

 

جامعة الأقصر تقدم 9 أبحاث لحماية الآثار بالمنتدي
جامعة الأقصر تقدم 9 أبحاث لحماية الآثار بالمنتدي

 

جامعة الأقصر تقدم 9 أبحاث لحماية الآثار من تأثير التغيرات المناخية
جامعة الأقصر تقدم 9 أبحاث لحماية الآثار من تأثير التغيرات المناخية

 

منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية
منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية

 


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