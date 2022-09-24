تكريم 300 من حفظة القرآن الكريم وأوائل الشهادات فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

نظم اليوم مجموعة من الشباب بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، حفلا كبيرا لتوزيع الجوائز المادية على حفظة القرآن الكريم، حيث بلغ عدد المكرمين ما يقرب 300 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم.

وقال إسلام سعيد الشقيدى، منسق الفريق: نحن مجموعة من الشباب نعمل فى صمت وأطلقنا على أنفسنا اسم فريق أسلوب حياة بقريتنا دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ونقوم للعام الثامن على التوالي بتكريم حفظة القرآن الكريم من الجزء الأولى حتى الجزء الثلاثين وكل حسب الحفظ.

ويضيف أنه يتم اختبار الطلاب والحافظين للقرآن الكريم عن طريق المشايخ الحافظين لكتاب الله، وتحديد الدرجات الحاصل عليها كل طلاب، ثم بعد ذلك يتم رصد الدرجات وتحديد المراكز الأولى فى من الجزء الأولى حتى الجزء الثلاثين، ويتم توزيع جوائز مادية وشهادات تقدير تصل حجم الجوائز إلى 30 ألف جنيه يتم توزيع على الحافظين للقرآن الكريم .

وأشار إلى أنهم أسسوا تجمعهم منذ ما يقرب من 8 سنوات لمساعدة غير القادرين من أهالى القرية، سواء كان عن طريق جمع التبرعات أو التواصل مع الجمعيات الكبرى على مستوى الجمهورية.

وأضاف منسق عام الفريق نعمل على مدار8 سنوات ونقوم بجانب تنظيم مسابقة القرآن الكريم، بتنفيذ مشروع إفطار صائم كل عام منذ بداية شهر رمضان وحتى نهاية وهو الخاص بتجهيز وجبات إفطار ساخنة لإفطار المحتاجين خاصة الأرامل والمطلقات وكبار السن غير القادرين على إعداد وجبة الإفطار لأنفسهم من قرية دمليج وكفر دمليج والهيشه التابعين لمركز منوف بمحافظة المنوفية، حيث نقوم بطهى الطعام بمشاركة طباخ وأعضاء الجروب يوميا والوجبة هى عبارة ربع فرخة وأرز وخضار وحلوى ونبدأ التوزيع فى تمام الساعة الخامسة عصرا على الأسر لكى يكون الاكل طازة وساخنة.

ويضيف طارق عبد الله أبو خيشة المسؤول على مشروع إفطار صائم، نعمل على توصيل الوجبات لـ300 أسرة بالقرية، والعزب التابعة لها عن طريق الدليفرى المجانى، حيث يقوم أعضاء الفريق بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات للتوزيع على مستوى القرية بأكملها وتوصيل الوجبات إلى المنازل، وأن الفريق يشارك فى توصيل المياه لغير القادرين، وتسديد ديون الغارمين بمشاركة التبرعات من أهالى القرية والقرى المجاورة.

ويؤكد منسق فريق أسلوب حياة، أن نقوم أيضا بتجهيز العرائس الأيتام فى القرية عن طريق المساعدات المادية من الأهالى فى القرية .



جانب من الحفل



التكريم



جانب من التكريم