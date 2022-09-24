اليوم السابع
Ads
السبت، 24 سبتمبر 2022 09:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على محاور النيل التي تم تنفيذها.. تفاصيل

السبت، 24 سبتمبر 2022 08:40 م
تعرف على محاور النيل التي تم تنفيذها.. تفاصيل محور روض الفرج
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعمل الدولة على تنفيذ عدد كبير من المحاور الجديدة على نهر النيل، لتقليل المسافات بين المحاور القديمة إلى 25 كم كحد أقصى، وهو ما يساهم في ربط جانبي النيل، وكذلك تسهيل التنقل وفتح مجتمعات عمرانية جديدة وربط المجتمعات العمرانية الكائنة والمستقبلية مع المناطق والمدن السكنية، وخاصة في مناطق الصعيد.
 
 
 
ونفذت وزارة النقل المصرية 13 محور على نهر النيل الفترة الأخيرة، وهى "طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض الفرج" - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة – ديروط" بتكلفة 14 مليار جنيه.
 
 

الطرق

مشروعات الطرق

الطرق الجديدة

محاور النيل

مشروعات قومية



الموضوعات المتعلقة

شاهد محور الفشن أحد محاور النيل الجارى تنفيذها فى بنى سويف

الخميس، 16 يونيو 2022 02:13 م

استشارى طرق لـ"إكسترا نيوز": محاور النيل شرايين تنموية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:12 م

الدولة تنهى الدراسات الأولية لمشروع ثانى قطار سريع.. يمتد من أكتوبر لأسوان بأطوال 925 كم ويوازى طريق الصعيد الصحراوى الغربى.. يشمل 28 محطة فى مناطق التقاطع مع محاور النيل وسرعته التصميمية تبلغ 250 كم فى الساعة

السبت، 25 سبتمبر 2021 08:00 ص

محافظ الجيزة يتابع ميدانيا نسب تنفيذ الأعمال بمحاور النيل وجزيرة العرب.. صور

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 09:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة