اليوم السابع
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تعرف على علامات الإصابة بالخرف.. تقلب المزاج أبرزها

السبت، 24 سبتمبر 2022 06:00 ص
تعرف على علامات الإصابة بالخرف.. تقلب المزاج أبرزها الخرف
كتبت فاطمة ياسر

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الخرف من الأمراض التي تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، ويعاني منه  نحو 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ووفقًا للتقرير المنشور عبر “ذي صن” سنتعرف علي أبرز علامات الإصابة بالخرف، ومنها: 

- ذاكرة قصيرة المدى

تعد من العلامات المبكرة  للخرف،  وتعد واحدة من العلامات الأكثر شيوعا، فيصبح الشخص  قائم بوضع العناصر الأساسية في الحياة اليومية في غير مكانها، مثل المفاتيح أو نسيان ما تناولته على الإفطار في الصباح.

-تقلبات المزاج

يتعرض الأشخاص المصابون بالخرف تقلبات شديدة في المزاج، فيشعرون بالعصبية، والتوتر وأيضا اللامبالاة التي تعد أحد التغييرات التي يجب البحث عنها. 

- فقدان الاهتمام

تعد من العلامات المبكرة  للخرف فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية والهوايات التي كان يقوم بها الشخص ويستكتع بالقيام بها، وقد يرجع السبب في هذا أن الخرف يؤثر على الفكر والذاكرة وبالتالي قد لا يفكر الفرد في المشاركة في الهواية.

- قلة التركيز

الشعور بالارتباك هو علامة مبكرة أخرى على الإصابة بالخرف، وقد تكون قلة التركيز والشعور بالضيق علامة على الشيخوخة.

- قرارات متهورة

تصبح  تصرفات أو أفعال غير معتادة وخارجة عن طبيعتك،  محتملا للقلق لمن يعانون من الخرف.
 

الخرف

علامات الخرف

اعراض الخرف



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