تعرف على علامات الإصابة بالخرف.. تقلب المزاج أبرزها

كتبت فاطمة ياسر

الخرف من الأمراض التي تعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، ويعاني منه نحو 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ووفقًا للتقرير المنشور عبر “ذي صن” سنتعرف علي أبرز علامات الإصابة بالخرف، ومنها: