تعرف على مخاطر التهابات الأسنان.. منها الخرف وأمراض القلب

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يؤدى تسوس الأسنان إلى التهابات الأسنان، وربما فقدان الأسنان، وكل هذا يمكن الوقاية منه في أغلب الأحيان إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة وحافظت على نظافة الفم بشكل جيد، والتهاب اللثة، وهو شكل من أشكال أمراض اللثة، والبكتيريا الموجودة في البلاك تؤدي إلى التهاب وتهييج اللثة، تصبح اللثة منتفخة وأكثر عرضة للنزيف، وفقا لما نشره موقع healthline.

والتهاب اللثة هو مقدمة لالتهاب دواعم السن، وهذه عدوى شديدة في العظام تصيب العظام التي تدعم أسنانك، ونتيجة لذلك يعد التهاب دواعم السن سببًا رئيسيًا لفقدان الأسنان.

ارتباط محتمل بالخرف

أثبت الباحثون أن المصابين بالخرف غالبًا ما يعانون من تسوس الأسنان بمعدلات أعلى، وهناك بعض الأبحاث التي تدعم فكرة أن تسوس الأسنان يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف، وفقًا لمراجعة بحثية نُشرت فى تقارير علم الأعصاب وعلم الأعصاب الحالية، واستعرض الباحثون وجود صلة محتملة بين أمراض الأسنان الالتهابية ، مثل التهاب اللثة ، والتهاب الدماغ الذي يمكن أن يؤدي إلى حالات مثل الخرف.

مرض قلبى

وجدت دراسة نُشرت فى المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن أولئك الذين ينظفون أسنانهم ثلاث مرات على الأقل يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني وفشل القلب، ووفقًا للباحثين فإن الذهاب إلى طبيب الأسنان بانتظام يقلل أيضًا من احتمالية تعرض الشخص لمضاعفات متعلقة بالقلب.

نظافة الفم المناسبة

يمكن أن يكون للناس وجهات نظر مختلفة جدًا حول ما يشكل نظافة الفم الجيدة. إليك بعض الإرشادات من جمعية طب الأسنان الأمريكية حول كيفية العناية بأسنانك بشكل صحيح يوميًا:

فرشاة.. نظف أسنانك مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد لمحاربة التسوس. اهدف إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل للتأكد من أنك تزيل أكبر قدر ممكن من البلاك المتراكم.

استخدم الخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا. إذا كنت لا تحب استخدام الخيط ، يمكنك تجربة البدائل، مثل استخدام خيط التنظيف بالماء أو استخدام فرشاة أسنان بين الأسنان أو أعواد تنظيف الأسنان.

راجع طبيب أسنانك مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر. قد يوصي بعض أطباء الأسنان بالحضور بشكل متكرر. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت معرضًا لتسوس الأسنان ، أو لديك مرض في اللثة ، أو معرض لخطر الإصابة بأمراض اللثة.

في حين أن هذه هي أساسيات نظافة الأسنان، إلا أن هناك بعض الخطوات الأخرى التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على صحة أسنانك ولثتك قدر الإمكان. وتشمل هذه:

الامتناع عن التدخين. يمكن أن يؤدي تدخين السجائر أو استخدام منتجات التبغ غير المُدخَّن إلى زيادة مخاطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

استخدام غسول الفم المفلور . يمكن أن يساعدك ذلك إذا كان لديك الكثير من التجاويف مؤخرًا أو إذا أخبرك طبيب أسنانك أنك في خطر متزايد من تسوس الأسنان.