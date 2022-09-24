تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.5%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 824.2 جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 774.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10%، وفى المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 563 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.2%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 500.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.4%.

وجاء فى المركز السادس، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 457.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%، شركة سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 331 مليون جنيه بنسبة 4.3%، وحل فى المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 324.7 مليون جنيه بنسبة 4.2%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 299.7 مليون جنيه، 298.8 مليون جنيه، بنسبة 3.9%، 3.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 9933.05 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 2192.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 2.98% ليغلق عند مستوى 3127.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.93% ليغلق عند مستوى 12213.61 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 5.76% ليغلق عند مستوى 3447.28 نقطة.