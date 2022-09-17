تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 26.3%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 902.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 778.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، وفى المركز الخامس شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 719.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%.

وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 605.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.6%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 552.6 مليون جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 540 مليون جنيه بنسبة 4.1%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 500 مليون جنيه، 453.8 مليون جنيه، بنسبة 3.8%، 3.5% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 10079.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2267.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.01% ليغلق عند مستوى 3223.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.16% ليغلق عند مستوى 12453.54 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 3658.14 نقطة.