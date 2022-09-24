اليوم السابع
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تعرف على استعدادات مديرية التعليم ببنى سويف لاستقبال العام الدراسي الجديد

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:36 م
تعرف على استعدادات مديرية التعليم ببنى سويف لاستقبال العام الدراسي الجديد فصول مدرسة
بنى سويف هانى فتحى

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تواصل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني  ببني سويف، مراجعة كافة تفاصيل وبنود الخطة التي أعدتها لاستقبال أكثر من 767 ألف طالباً  وطالبة في 1220 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والثانوي العام والفني  على مستوى المحافظة.

 عقد  محمد عبد التواب وكيل الوزارة ،اجتماعاً"عبر تقنية الفيديوكونفرانس"مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل والمتابعة والموجهين لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية وخطة العام الدراسي الجديد 2023/2022 ،التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة ،لتوفير منظومة تعليمية متميزة،من خلا تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لكافة عناصر المنظومة خلال فترة سير العملية التعليمية بهدف تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن

وخلال الاجتماع،شدد وكيل الوزارة على تنفيذ التعليمات والكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والتأكيد على دمج التكنولوجيا والأنشطة التربوية بكافة أنواعها في العملية التعليمية وتوظيف القنوات التعليمية "مدرستنا1و2و3" في العملية التعليمية بمختلف مراحلها من خلال (أجهزة الكمبيوتر والسبورة الذكية أو الداتا شو) وذلك لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدورس مع تواجد العناصرالمميزة من المعلمين بصحبة الطلاب،مع إتاحة المحتوى التعليمي لتلك القنوات لتمكين الطلاب من متابعتها بالمنزل

كما تم التوجيه بأهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية وتوفير وقت كاف لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها ( الرياضية والفنية والعلمية والثقافية) والعمل على اكتشاف الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم ، مع استمرار تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة،علاوة على مناقشة موقف الصيانة البسيطة ونسبة وصول الكتب والعجز والزيادة ومناقشة تقارير المتابعة الرقمية عن الفترة الماضية


 

 


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